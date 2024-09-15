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09:54, 15 сентября 2024Россия

Назван российский регион с самой длинной рабочей неделей

Росстат: Калининградская область стала регионом с самой длинной рабочей неделей

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Калининградская область названа регионом России с самой длинной рабочей неделей — она превысила 40 часов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Согласно исследованию, во втором квартале средняя продолжительность рабочей недели сократилась до 38,2 часа с 38,5 часа. При этом отмечается, что данный показатель был минимальным в период с апреля по июнь в третьем квартале прошлого года.

Так, в настоящий момент самая продолжительная рабочая неделя у жителей Калининградской области — в среднем она длилась 40,5 часов. На втором месте оказалась Хакасия. Там трудовая неделя составила 39,5 часов. Третью позицию занял Приморский край, жители которого работали 39,4 часа. Кроме того, в данный список с высокими показателями попали Астраханская область (39,3 часа), Москва (39,2), Томская, Свердловская, Рязанская, Ивановская и Тюменская области (39,1).

Также уточняется, что за второй квартал рабочая неделя увеличилась на 1,2 часа в Рязанской и Курганской областях, а на один час — в Архангельской области.

В то же время жители остальных 51 региона работали либо среднероссийские 38,2 часа, либо меньше. Так, например, самая короткая трудовая неделя оказалась в Ингушетии — 31,5 часа. Однако в Карачаево-Черкессии и Ненецком АО работают значительно дольше — 35,7 и 35,9 часа соответственно.

Ранее сообщалось, что продолжительность рабочей недели в России стала максимальной.

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      Мария Винар
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