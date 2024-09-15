В Госдуме отреагировали на отказ Алаудинова помогать сдавшимся в плен бойцам

Заварзин назвал отказ Алаудинова помогать сдавшимся в плен бойцам эмоциональным

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал отказ командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова помогать добровольно сдавшимся в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) чеченским бойцам эмоциональным. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это эмоционально все сказано. Все чеченские бойцы там (в зоне проведения специальной военной операции — прим. «Ленты.ру») хорошо воюют. Они относятся к этому, когда в плен сдаются, неоднозначно, мягко сказать. Поэтому это эмоциональное заявление», — отреагировал Заварзин.

Депутат отметил, что необходимо сначала разобраться, как и по какой причине солдаты сдались в плен.

«Такие случаи бывают. Сейчас только произошел обмен более ста человек. Поэтому все это успокоится. Я думаю, все будет нормально», — заключил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отказал добровольно сдавшимся чеченским бойцам в просьбе вытащить их из плена ВСУ. По словам военного, ему прислали несколько видеороликов, на которых представители украинских спецслужб дают возможность пленным позвонить в Чечню, чтобы пообщаться с родными.

