Поставщикам некачественных сухпайков для армии продлили арест

Суд в Москве продлил арест трем топ-менеджерам «Грязинского пищевого комбината»

Басманный суд Москвы продлил арест топ-менеджерам Грязинского пищевого комбината (ГПК), подозреваемым в поставке некачественных сухпайков для армии. Об этом в воскресенье, 15 сентября, со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Басманный суд Москвы арестовал Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову 20 апреля 2024 года по делу о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны Российской Федерации. На заседании отметили, что представители ГПК завышали стоимость заключенных с Минобороны контрактов и сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей. Сегодня меру пресечения им решили продлить.

Позднее стало известно о появлении в деле с сухпайками двух госконтрактов о поставке питания для кадетов. Спецпитанием должны были быть обеспечены Краснознаменное училище имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре и Санкт-Петербургский кадетский военный корпус имени Князя Александра Невского.

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Также была подтверждена причастность трех совладельцев ГПК к делу о растрате. Об этом свидетельствуют показания свидетелей и результаты обыска. Свою вину они не признают и просят перевести их под домашний арест.

В июле по делу о коррупции был задержан бывший замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, который до 2022 года занимался материально-техническим обеспечением Российской армии. По данным следствия, за время своей работы он, пользуясь служебным положением, действовал в интересах ГПК — при генерале была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам Булгаков мог получать денежные откаты от поставок. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».