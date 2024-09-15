Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:05, 15 сентября 2024Силовые структуры

Поставщикам некачественных сухпайков для армии продлили арест

Суд в Москве продлил арест трем топ-менеджерам «Грязинского пищевого комбината»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы продлил арест топ-менеджерам Грязинского пищевого комбината (ГПК), подозреваемым в поставке некачественных сухпайков для армии. Об этом в воскресенье, 15 сентября, со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Басманный суд Москвы арестовал Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову 20 апреля 2024 года по делу о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны Российской Федерации. На заседании отметили, что представители ГПК завышали стоимость заключенных с Минобороны контрактов и сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей. Сегодня меру пресечения им решили продлить.

Позднее стало известно о появлении в деле с сухпайками двух госконтрактов о поставке питания для кадетов. Спецпитанием должны были быть обеспечены Краснознаменное училище имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре и Санкт-Петербургский кадетский военный корпус имени Князя Александра Невского.

box#3755407

Также была подтверждена причастность трех совладельцев ГПК к делу о растрате. Об этом свидетельствуют показания свидетелей и результаты обыска. Свою вину они не признают и просят перевести их под домашний арест.

В июле по делу о коррупции был задержан бывший замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, который до 2022 года занимался материально-техническим обеспечением Российской армии. По данным следствия, за время своей работы он, пользуясь служебным положением, действовал в интересах ГПК — при генерале была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам Булгаков мог получать денежные откаты от поставок. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Галкина уличили в политической деятельности и антироссийской пропаганде. Как юморист отреагировал на выводы суда?

      Раскрыты подробности ДТП с российскими туристами в Египте

      Эксперт назвал альтернативы Telegram в России

      Шевченко вернула титул чемпионки UFC

      Состояние пострадавшего от удара молнии российского туриста ухудшилось

      В Британии назвали преимущество китайских авто перед западными брендами

      Возможности Германии наращивать военную помощь Киеву оценили

      Немецкий генерал заявил о точке невозврата из-за разрешения Киеву наносить удары вглубь РФ

      Инспектор ГИБДД сбил детей в Подмосковье

      Губернатор Рязанской области раскрыл последствия атаки беспилотников на регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше