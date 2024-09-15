Противники Трампа собрали миллионы долларов для кампании Харрис

Newsweek: противники Трампа среди республиканцев собрали $ 35 млн для Харрис

Сторонники Республиканской партии США, выступающие против кандидата в президенты Дональда Трампа в предвыборной гонке, собрали более 35 миллионов долларов для кампании вице-президента страны Камалы Харрис, являющейся кандидатом от демократов. Об этом сообщает журнал Newsweek.

Отмечается, что группа под названием «Республиканские избиратели против Трампа» в марте начала сбор средств с целью «помочь демократам остаться в Белом доме».

Объединение планирует собрать 50 миллионов долларов для президентской кампании Харрис. В предыдущей предвыборной гонке эта же группа собрала в помощь демократам порядка 10 миллионов долларов.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что Камала Харрис является «содержательной пустотой» в сравнении со своим конкурентом от Республиканской партии Дональдом Трампом.