Раскрыты подробности ДТП с российскими туристами в Египте

В ДТП в Египте российские туристы получили травмы различной степени тяжести

Российское посольство в Каире, Египет, раскрыло подробности ДТП с российскими туристами. Соответствующее заявление появилось на сайте правительства.

«Наши соотечественники получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, некоторые из них госпитализированы в больницы Суэца. Оказываем гражданам России необходимое содействие, в Суэц направлен консульский сотрудник», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что ситуация с ДТП находится под контролем. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В результате аварии на трассе Суэц-Каир в Египте пострадали 43 человека четырех национальностей, в том числе более 20 россиян. Водитель задержан для дачи показаний. По предварительной информации, водитель мог превысить скорость или не справиться с управлением из-за лопнувшей шины.