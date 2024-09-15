Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:07, 15 сентября 2024Путешествия

Раскрыты подробности ДТП с российскими туристами в Египте

В ДТП в Египте российские туристы получили травмы различной степени тяжести

Фото: Mostafa Hassan / AP

Российское посольство в Каире, Египет, раскрыло подробности ДТП с российскими туристами. Соответствующее заявление появилось на сайте правительства.

«Наши соотечественники получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, некоторые из них госпитализированы в больницы Суэца. Оказываем гражданам России необходимое содействие, в Суэц направлен консульский сотрудник», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что ситуация с ДТП находится под контролем. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В результате аварии на трассе Суэц-Каир в Египте пострадали 43 человека четырех национальностей, в том числе более 20 россиян. Водитель задержан для дачи показаний. По предварительной информации, водитель мог превысить скорость или не справиться с управлением из-за лопнувшей шины.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Галкина уличили в политической деятельности и антироссийской пропаганде. Как юморист отреагировал на выводы суда?

      Раскрыты подробности ДТП с российскими туристами в Египте

      Эксперт назвал альтернативы Telegram в России

      Шевченко вернула титул чемпионки UFC

      Состояние пострадавшего от удара молнии российского туриста ухудшилось

      В Британии назвали преимущество китайских авто перед западными брендами

      Возможности Германии наращивать военную помощь Киеву оценили

      Немецкий генерал заявил о точке невозврата из-за разрешения Киеву наносить удары вглубь РФ

      Инспектор ГИБДД сбил детей в Подмосковье

      Губернатор Рязанской области раскрыл последствия атаки беспилотников на регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше