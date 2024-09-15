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22:13, 15 сентября 2024Мир

Раскрыты подробности стрельбы рядом с Трампом

NYP: стрельба рядом с Трампом у гольф-клуба не имела отношения к политику

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Стрельба поблизости у места, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп, не имела отношения к политику. Об этом сообщило издание New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

По информации издания, два человека стреляли друг в друга за пределами гольф-клуба Трампа, он не был мишенью. После стрельбы политик находится в безопасности, отмечает CNN.

Ранее СМИ сообщили об очередном покушении на Трампа в районе гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. В июле политик уже пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо.

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      Марина Совина
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