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01:34, 15 сентября 2024Бывший СССР

Российские солдаты обратили в бегство бойцов ВСУ психологическим приемом

В Курской области бойцов ВСУ обратили в бегство голосом их товарища

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские солдаты обратили в бегство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области голосом их товарища. Об использовании психологического приема сообщил Telegram-канал «Два майора».

По информации канала, российские солдаты взяли в плен одного из украинских военных, после чего попросили его записать обращение к сослуживцам, которое позднее включили на передовой. Находившиеся в 50 метрах бойцы ВСУ испугались, услышав голос своего боевого товарища и собственные имена.

«И ВСУшники начали сваливать, уже 12 человек, мы заметили с дрона как они тикают. У них там панические настроения, командира их ранило и увезли, и они там одни в полуокружении», — написал канал.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен. Власти региона заявили, что украинским военным удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов. Кроме того, российские войска отражают контратаки противника, нанося ему поражение на ряде направлений. В лесных массивах продолжается выявление и уничтожение украинских диверсантов.

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      Евгений Силаев
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