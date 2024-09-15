Российские солдаты обратили в бегство бойцов ВСУ психологическим приемом

В Курской области бойцов ВСУ обратили в бегство голосом их товарища

Российские солдаты обратили в бегство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области голосом их товарища. Об использовании психологического приема сообщил Telegram-канал «Два майора».

По информации канала, российские солдаты взяли в плен одного из украинских военных, после чего попросили его записать обращение к сослуживцам, которое позднее включили на передовой. Находившиеся в 50 метрах бойцы ВСУ испугались, услышав голос своего боевого товарища и собственные имена.

«И ВСУшники начали сваливать, уже 12 человек, мы заметили с дрона как они тикают. У них там панические настроения, командира их ранило и увезли, и они там одни в полуокружении», — написал канал.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен. Власти региона заявили, что украинским военным удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов. Кроме того, российские войска отражают контратаки противника, нанося ему поражение на ряде направлений. В лесных массивах продолжается выявление и уничтожение украинских диверсантов.

