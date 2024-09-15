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14:43, 15 сентября 2024Путешествия

Российский тревел-блогер побывал в Индии и раскрыл безумную правду о стране

Фото: Sanjeev Verma / Hindustan Times / Imago / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в Индии и раскрыл безумную правду о стране. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, за фасадом экзотики в Индии скрываются особенности, которые могут шокировать и даже напугать. К примеру, для индусов является нормой мочиться прямо на улице на глазах людей.

«Мужчины (и иногда женщины) могут облегчаться прямо на улице, не отрываясь от разговора по телефону или дружеской беседы. Особенно это касается больших городов, где общественные туалеты часто отсутствуют или находятся в крайне неудовлетворительном состоянии», — объяснил он.

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Кроме того, местные жители используют коровью мочу в медицинских целях. Так, популярностью пользуется напиток «Гомутра» из мочи коровы — он якобы помогает даже от рака. При этом особое отношение у индусов не только к коровам, но и к обезьянам. «Обезьяны в Индии — это полноценные жители города, и они не стесняются проявлять свой характер. В таких местах, как Варанаси или Джайпур, обезьяны захватывают крыши домов, магазины и даже храмы», — заметил блогер.

Автор также пожаловался на туристическое мошенничество в стране. Здесь каждый прохожий может оказаться обманщиком, заключил он.

Ранее этот же блогер проехал на поезде в Таиланде и сравнил его с российскими старыми пригородными электричками. Автор публикации купил самый дешевый билет в вагон третьего класса — именно в них путешествуют простые тайцы. Билет обошелся ему в 244 бата (около 590 рублей).

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