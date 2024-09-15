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17:57, 15 сентября 2024Россия

Стало известно об освобождении еще одного поселка в Курской области

«РВ»: Армия России освободила село Борки в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России освободила еще один поселок Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Речь идет о селе Борки в Суджанском районе. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 15 сентября отступили из населенного пункта ближе к государственной границе.

Утверждается, что в бою за населенный пункт с российской стороны принимали участие бойцы 810-й бригады морской пехоты, отряд специального назначения «Арбат» и осетинский батальон «Сармат».

Ранее стало известно, что в ближайшее время российские войска планируют отрезать части основной линии ВСУ в Курской области — от Коренева до Суджи — от снабжения, взяв под огневой контроль трассу на хутор Зеленый Шлях, а затем село Любимовка.

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      Алевтина Запольская
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