Стало известно об освобождении еще одного поселка в Курской области

«РВ»: Армия России освободила село Борки в Курской области

Армия России освободила еще один поселок Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Речь идет о селе Борки в Суджанском районе. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 15 сентября отступили из населенного пункта ближе к государственной границе.

Утверждается, что в бою за населенный пункт с российской стороны принимали участие бойцы 810-й бригады морской пехоты, отряд специального назначения «Арбат» и осетинский батальон «Сармат».

Ранее стало известно, что в ближайшее время российские войска планируют отрезать части основной линии ВСУ в Курской области — от Коренева до Суджи — от снабжения, взяв под огневой контроль трассу на хутор Зеленый Шлях, а затем село Любимовка.