В «Ахмате» рассказали про охоту снайперов на бронетехнику ВСУ

Командир отряда Аид: снайперы «Ахмата» постоянно охотятся за бронетехникой ВСУ

Снайперы спецназа «Ахмат» постоянно охотятся за легкобронированной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе и в Курской области. Об этом рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным Аид.

По его словам, крупнокалиберные винтовки, находящиеся в распоряжении снайперов, позволяют выводить из строя и боевые бронированные машины пехоты, и менее защищенный колесный транспорт.

«Крупным калибром прямое попадание уничтожает или хотя бы обездвиживает», — пояснил Аид, уточнив, что такая работа ведется ежедневно.

11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов. Кроме того, российские войска отражают контратаки противника, нанося ему поражение на ряде направлений. В лесных массивах продолжается выявление и уничтожение украинских диверсантов.