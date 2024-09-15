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14:19, 15 сентября 2024Россия

В «Ахмате» рассказали про охоту снайперов на бронетехнику ВСУ

Командир отряда Аид: снайперы «Ахмата» постоянно охотятся за бронетехникой ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Снайперы спецназа «Ахмат» постоянно охотятся за легкобронированной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе и в Курской области. Об этом рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным Аид.

По его словам, крупнокалиберные винтовки, находящиеся в распоряжении снайперов, позволяют выводить из строя и боевые бронированные машины пехоты, и менее защищенный колесный транспорт.

«Крупным калибром прямое попадание уничтожает или хотя бы обездвиживает», — пояснил Аид, уточнив, что такая работа ведется ежедневно.

11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов. Кроме того, российские войска отражают контратаки противника, нанося ему поражение на ряде направлений. В лесных массивах продолжается выявление и уничтожение украинских диверсантов.

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      Алевтина Запольская
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