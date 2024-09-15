Меркурис: бойцы ВСУ жалуются на приказы генералов удерживать позиции любой ценой

Британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на приказы генералов удерживать свои позиции любой ценой. Об этом он заявил в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

«Украинский офицер пожаловался, что украинские генералы оценивают успех по тому, удерживают ли они позиции на карте, независимо от цены, и мы видим, как украинская армия расплачивается за это», — отметил Меркурис.

Эксперт назвал битву за Чаcов Яр «еще одной мясорубкой для украинской армии», подчеркнув, что командование ВСУ приносит в жертву большое количество военных, несмотря на то, что в скором времени они в любом случае потеряют контроль над городом.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что темпы наступления российских военных в зоне украинского конфликта заметно увеличились. Он связал это с особенностями тактики ВС РФ, а также с дефицитом людей и техники у ВСУ.