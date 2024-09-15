Британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на приказы генералов удерживать свои позиции любой ценой. Об этом он заявил в видео, опубликованном на его YouTube-канале.
«Украинский офицер пожаловался, что украинские генералы оценивают успех по тому, удерживают ли они позиции на карте, независимо от цены, и мы видим, как украинская армия расплачивается за это», — отметил Меркурис.
Эксперт назвал битву за Чаcов Яр «еще одной мясорубкой для украинской армии», подчеркнув, что командование ВСУ приносит в жертву большое количество военных, несмотря на то, что в скором времени они в любом случае потеряют контроль над городом.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что темпы наступления российских военных в зоне украинского конфликта заметно увеличились. Он связал это с особенностями тактики ВС РФ, а также с дефицитом людей и техники у ВСУ.