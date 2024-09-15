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22:11, 15 сентября 2024Бывший СССР

В Британии рассказали о жалобах бойцов ВСУ на приказы генералов

Меркурис: бойцы ВСУ жалуются на приказы генералов удерживать позиции любой ценой

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на приказы генералов удерживать свои позиции любой ценой. Об этом он заявил в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

«Украинский офицер пожаловался, что украинские генералы оценивают успех по тому, удерживают ли они позиции на карте, независимо от цены, и мы видим, как украинская армия расплачивается за это», — отметил Меркурис.

Эксперт назвал битву за Чаcов Яр «еще одной мясорубкой для украинской армии», подчеркнув, что командование ВСУ приносит в жертву большое количество военных, несмотря на то, что в скором времени они в любом случае потеряют контроль над городом.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что темпы наступления российских военных в зоне украинского конфликта заметно увеличились. Он связал это с особенностями тактики ВС РФ, а также с дефицитом людей и техники у ВСУ.

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      Марина Совина
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