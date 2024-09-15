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03:55, 15 сентября 2024Мир

В США раскритиковали допустившего возможность ударов ВСУ по России Блинкена

Теодор Постол раскритиковал допустившего возможность ударов ВСУ по РФ Блинкена
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

Бывший советник Пентагона Теодор Постол раскритиковал госсекретаря США Энтони Блинкена, допустившего возможность ударов ВСУ по России. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Schiller Institute.

По его словам, власти Соединенных Штатов «не имеют ни малейшего представления о том, что они сейчас делают». Он считает, исход конфликта уже предрешен, так как атака на Курскую область ускорила приближение военной катастрофы Украины. Постол добавил, что продвижение Российской армии вряд ли что-то остановит.

Экс-советник Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты и те, кто возглавляют НАТО «проиграли войну».

Ранее бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок сообщил, что разрешение Украине бить по территории России ракетами большой дальности может грозить серьезной эскалацией конфликта. Он также призвал «тщательно обдумать» слова президента России Владимира Путина о возможных последствиях ударов по российской территории.

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      Марина Совина
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