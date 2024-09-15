Власти США высказались о предполагаемом покушении на Трампа

CNN: власти США расценивают стрельбу рядом с Трампом как попытку покушения

Американские власти полагают, что стрельба рядом с гольф-клубом кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в штате Флорида была несостоявшейся попыткой покушения на политика, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Зачинщик стрельбы был всего один, высказались они. Источники уточнили, что его целью был именно Трамп, находившийся на территории гольф-клуба.

Телеканал добавил, что полиция задержала подозреваемого, который предположительно связан с этим инцидентом. Его автомобиль нашли к северу от округа Палм-Бич.

Об очередной попытке покушения на Трампа стало известно вечером в воскресенье, 15 сентября. Это произошло, когда он выходил из гольф-клуба.