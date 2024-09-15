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02:45, 15 сентября 2024Наука и техника

Земля на время получит новую мини-луну

RNAAS: небольшой астероид задержится на орбите Земли на 53 дня

Фото: Unsplash

Испанские ученые из Мадридского университета Комплутенсе выявили астероид 2024 PT 5, который станет временным спутником Земли в сентябре-ноябре 2024 года. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Research Notes of the AAS (RNAAS).

Ранее отмечалось, что многие астероиды попадают на эллиптические траектории вокруг нашей планеты и остаются на них в течение некоторого времени.

В этом исследовании астрономы изучили небольшой объект, открытый в августе 2024 года как потенциально опасный для Земли. Уточняется, что астероид не угрожает планете. Однако он подойдет достаточно близко, чтобы попасть в поле земной гравитацией.

Ученые заключили, что 2024 PT 5 совершит полный оборот вокруг Земли за 53 дня, начав движение в конце сентября и покинув околоземное пространство в середине ноября.

Ранее астероид 2024 RW1 диаметром около 1,5 метра вошел в атмосферу Земли над Филиппинами. Небесное тело сгорело в атмосфере и образовало яркий след.

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      Юлия Мискевич
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