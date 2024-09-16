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09:04, 16 сентября 2024Наука и техника

Создан способный предсказывать преступления ИИ

Tech Xplore: ИИ-модель научилась предсказывать преступления с вероятностью 82 %

Фото: Electronics and Telecommunications Research Institute

Южнокорейские ученые создали модель искусственного интеллекта (ИИ), способную предсказывать преступления. Об этом сообщает издание Tech Xplore.

Модель, запущенная Южнокорейским научно-исследовательским институтом электроники и телекоммуникаций (ETRI), способна анализировать видеозаписи и в реальном времени оценивать риски совершения преступлений. Система учится на основе ранних видеозаписей, набора поведенческих факторов и статистики.

Технология, которую ученые назвали Dejaview, способна прогнозировать рост криминального уровня, оценивая множество факторов. В том числе она анализирует поведения людей в общественных местах, сравнивая с поведением преступников. Также Dejaview может различать виды проступков и правонарушений. По словам специалистов, в ходе испытаний модель предсказала несколько преступлений с точностью более 82 процентов.

Второй особенностью модели оказалась способность контролировать действия определенного человека — ради предотвращения рецидивов. Система может следить за персоной для глубокого анализа его поведения. По словам представителей ETRI, они намерены запустить коммерческую версию Dejaview в конце 2025 года.

В середине сентября ученые Корнеллского университета (США) создали модель искусственного интеллекта (ИИ), которая оказалась способной переубеждать сторонников теорий заговоров. Модель использует индивидуальный подход и спорит с собеседником, полагаясь на факты.

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      Андрей Ставицкий
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