Четвероклассница битой выбила зубы 10-летнему мальчику на уроке в российской школе

В Ленобласти школьница битой выбила зубы 10-летнему мальчику на физкультуре

В школе поселка Запорожское Ленинградской области четвероклассница битой выбила зубы 10-летнему мальчику на уроке физкультуры. Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

По словам матери пострадавшего, учитель вывел детей на стадион, раздал им инвентарь для игры в лапту, а сам отвлекся на сторонний разговор. В какой-то момент сын россиянки получил удар битой в лицо, в результате ребенок потерял три зуба. Женщина также утверждает, что преподаватель не помог мальчику и ему самому пришлось обращаться за помощью к медикам.

Был это несчастный случай или девочка намеренно ударила одноклассника, не уточняется. Мать ребенка считает, что вина лежит на педагоге, и уже написала на него заявление в полицию. Пострадавший сейчас обследуется у стоматолога.

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