Члена банды Басаева осудили на 16 лет за нападение на российских военных в 2000 году

В Ростове-на-Дону член банды Басаева получил 16 лет за нападение 2000 года

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Алавди Батыкаева (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), к 16 годам колонии строгого режима за нападение на российских военных в 2000 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Батыкаева признали виновным в преступлении по статье 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих») УК РФ. Следствие и суд установили, что 29 февраля 2000 года он в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба участвовал в нападении на военных 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт Чеченской Республики.

Нападение боевики совершили с трех сторон. Батыкаев занял свою позицию и из автомата Калашникова открыл огонь по российским военным. Бои длились до утра 1 марта.

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