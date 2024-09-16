Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:59, 16 сентября 2024Силовые структуры

Члена банды Басаева осудили на 16 лет за нападение на российских военных в 2000 году

В Ростове-на-Дону член банды Басаева получил 16 лет за нападение 2000 года
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Алавди Батыкаева (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), к 16 годам колонии строгого режима за нападение на российских военных в 2000 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Батыкаева признали виновным в преступлении по статье 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих») УК РФ. Следствие и суд установили, что 29 февраля 2000 года он в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба участвовал в нападении на военных 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт Чеченской Республики.

Нападение боевики совершили с трех сторон. Батыкаев занял свою позицию и из автомата Калашникова открыл огонь по российским военным. Бои длились до утра 1 марта.

Ранее сообщалось, что в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» могут появиться новые фигуранты.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Известного военкора едва не убили в Белгороде. Его выслеживала украинская разведка, но журналист выжил

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема обнажила грудь на модном показе

      В Нижегородском Кремле открылся единственный в стране уникальный объект

      Украинская спецслужба вызвала на допрос российского губернатора

      Телеведущая случайно назвала гостя «волосатым говном» в прямом эфире

      Зеленский назвал степень готовности мирного плана Украины

      Трансгендерная женщина пошла в ресторан с туристом в Таиланде и разбила ему лоб телефоном

      Россиянам перечислили помогающие быстрее уснуть продукты

      Россиянам раскрыли способы меньше платить по ипотеке

      Туристка провела в пробке семь часов, начала плеваться пеной и не выжила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше