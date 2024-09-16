Россиян предупредили о связанных с началом учебного года схемах мошенников

Эксперт Еркова заявила об активизации мошенников в период начала учебного года

Руководитель службы пре-сейл экосистемы в области информационной безопасности «Нота Купол» Саида Еркова предупредила, что в период начала учебного года мошенники используют особые схемы, нацеленные на родителей. Об активизации работы аферистов и о схемах кражи денег у россиян эксперт предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

«Начало учебного года — период повышенной активности мошенников, которые используют различные методы обмана родителей и детей. Одна из распространенных схем — создание поддельных интернет-магазинов и размещение объявлений, которые предлагают школьные товары по привлекательным ценам. После оплаты заказ не доставляется, а контакт с продавцами обрывается. Другой способ мошенничества — рассылка электронных писем или сообщений в мессенджерах с предложениями невероятных скидок или акций на товары для школы. Переход по ссылке может привести на фишинговый сайт, созданный для сбора персональных данных или установки вредоносного программного обеспечения», — заявила специалист.

Она также объяснила, что злоумышленники могут предлагать «услуги» по подозрительно низкой стоимости: по словам Ерковой, это могут быть занятия с репетитором, уникальные обучающие курсы, кружки или секции. В дальнейшем, как рассказала специалист, злоумышленники требуют немедленной оплаты для бронирования места, после чего выясняется, что проданных программ не существует.

Мошенники могут обращаться к родителям от имени школы или родительского комитета с просьбой внести деньги на различные проекты или нужды, предоставляя поддельные реквизиты для оплаты. Наконец, могут использоваться фейковые аккаунты в социальных сетях для обращения к детям или родителям с просьбами или предложениями — например, для помощи в сборе средств на лечение «одноклассника» или участие в конкурсе с ценными призами. Цель таких аккаунтов — получение персональных данных и вымогательство денег Саида Еркова руководитель службы пре-сейл экосистемы в области информационной безопасности «Нота Купол»

Так, эксперт дала родителям ряд рекомендаций, следование которым поможет не попасться в ловушку злоумышленников.

«Прежде всего важно проверять источники информации и репутацию продавцов, избегать подозрительно выгодных предложений и не переходить по сомнительным ссылкам. Безопасные методы оплаты и использование защищенных платежных систем помогут минимизировать риски финансовых потерь. Общение с представителями школ и курсов дополнительного образования следует осуществлять только через официальные каналы, а детей необходимо обучить правилам безопасности в интернете и установить ограничение доступа к нежелательному контенту на их мобильных устройствах», — объяснила Еркова.

Следует быть бдительным к благотворительным сборам, использовать для пожертвований только проверенные организации. Регулярное отслеживание финансовых операций и настройка уведомлений о транзакциях помогут своевременно обнаруживать подозрительную активность. Сохраняя бдительность, используя безопасные методы оплаты и повышая цифровую грамотность, родители смогут защитить себя и своих детей от мошенничества и начать учебный год без лишних волнений Саида Еркова руководитель службы пре-сейл экосистемы в области информационной безопасности «Нота Купол»

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с приложениями. Как рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, мошенники начали подделывать приложения для здоровья, которые выманивают у пользователей данные банковской карты под видом оплаты дополнительных функций.

«Мошенничество с поддельными приложениями для здоровья стало еще одной распространенной угрозой. Злоумышленники создают фальшивые мобильные приложения, которые якобы помогают следить за здоровьем, отслеживать физическую активность или вести дневник питания», — рассказал Немкин.