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05:24, 16 сентября 2024Экономика

Названа самая зависимая от российского урана недружественная страна

Франция оказалась самой зависимой от российского урана недружественной страной

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Франция по итогам последних полутора лет оказалась самой зависимой от российского урана недружественной страной, об этом говорят данные Евростата и платформы ООН Comtrade, пишет РИА Новости.

Согласно выложенной информации, с января 2023-го по июнь 2024 года российский обогащенный уран покупали такие недружественные государства как Франция, ФРГ, Южная Корея и США. Среди них Франция была названа самой зависимой от урана из РФ страной. За полтора года 60,5 процента всех ее поставок пришлось на Россию, свидетельствуют данные.

Далее идет Южная Корея — треть (33,7 процента) ее уранового импорта обеспечила Россия. Затем следуют США — 26,7 процента закупаемого у РФ урана, Германия — 13,4 процента.

В августе в США вступил в силу запрет на импорт низкообогащенного урана из России.

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      Марина Совина
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