Названа самая зависимая от российского урана недружественная страна

Франция оказалась самой зависимой от российского урана недружественной страной

Франция по итогам последних полутора лет оказалась самой зависимой от российского урана недружественной страной, об этом говорят данные Евростата и платформы ООН Comtrade, пишет РИА Новости.

Согласно выложенной информации, с января 2023-го по июнь 2024 года российский обогащенный уран покупали такие недружественные государства как Франция, ФРГ, Южная Корея и США. Среди них Франция была названа самой зависимой от урана из РФ страной. За полтора года 60,5 процента всех ее поставок пришлось на Россию, свидетельствуют данные.

Далее идет Южная Корея — треть (33,7 процента) ее уранового импорта обеспечила Россия. Затем следуют США — 26,7 процента закупаемого у РФ урана, Германия — 13,4 процента.

В августе в США вступил в силу запрет на импорт низкообогащенного урана из России.

