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14:06, 16 сентября 2024Культура

Гэри Олдман рассказал о желании сыграть еще одного персонажа в «Гарри Поттере»

Гэри Олдман признался, что хотел бы сыграть Дамблдора в новом «Гарри Поттере»

Кадр: фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Актер Гэри Олдман, который сыграл Сириуса Блэка в культовой франшизе «Гарри Поттер», признался, что хотел бы сыграть в новых проектах другого персонажа. Об этом сообщает издание IndieWire.

Олдман сообщил, что пока никто не связывался с ним по поводу съемок в сериале по «Гарри Поттеру», но он бы подошел на роль Дамблдора.

«Через несколько лет я бы вполне мог сыграть директора Хогвартса», — пошутил Гэри.

Актер также добавил, что в продолжениях истории о юном волшебнике обязательно должен быть новый актерский состав.

Ранее стало известно, что HBO объявил кастинг на роли Гарри Поттера, Рона и Гермионы.

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      Андрей Шеньшаков
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