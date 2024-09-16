Глава МИД Венгрии прокомментировал новое покушение на Трампа

Сийярто о покушении на Трампа: кампания против борцов с миграцией усилилась

Новое покушение на бывшего американского лидера и кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа показало, что кампания против политиков, которые выступают за борьбу с миграцией, усилилась. Так инцидент с экс-главой Белого дома прокомментировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Кампания против политиков и правительств, борющихся с миграцией, получила новый импульс. Против Трампа предприняли еще одно покушение, вице-премьера Италии Маттео Сальвини хотят заключить в тюрьму более чем на полдесятилетия, потому что он хотел защитить свою страну от нелегальных мигрантов, а на Венгрию Брюссель наложил огромный штраф, потому что мы защищаем свои границы», — заявил дипломат.

Политик напомнил о деле Сальвини, для которого итальянская прокуратура запросила шесть лет тюремного заключения по обвинению в хищении официальных документов. Занимая пост главы МВД Италии, Сальвини запретил высадку на Лампедузе 147 мигрантов.

Ранее стало известно, что 58-летний житель штата Северная Каролина Райан Уэсли Раут планировал совершить покушение на Трампа. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион».

