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07:51, 16 сентября 2024Россия

Глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность

Победивший на выборах глава села в Хабаровском крае умер, не вступив в должность

Фото: Telegram-канал «АМРглава»

Глава Амурского муниципального района Павел Боровлев в своем Telegram-канале рассказал, что победивший на выборах глава села Эльбан в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса умер от инфаркта до своего вступления в должность.

«Пришла печальная новость — вчера скончался Алексей Владимирович Кысса», — заявил чиновник, отметив, что 8 сентября его избрали главой населенного пункта, однако вступить в должность он так и не успел.

Боровлев назвал его смерть невосполнимой утратой для региона, а также выразил соболезнования его родным и близким.

Ранее стало известно, что глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов внезапно умер после победы на прошедших выборах.

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      Марина Совина
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