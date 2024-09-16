Глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность

Победивший на выборах глава села в Хабаровском крае умер, не вступив в должность

Глава Амурского муниципального района Павел Боровлев в своем Telegram-канале рассказал, что победивший на выборах глава села Эльбан в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса умер от инфаркта до своего вступления в должность.

«Пришла печальная новость — вчера скончался Алексей Владимирович Кысса», — заявил чиновник, отметив, что 8 сентября его избрали главой населенного пункта, однако вступить в должность он так и не успел.

Боровлев назвал его смерть невосполнимой утратой для региона, а также выразил соболезнования его родным и близким.

Ранее стало известно, что глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов внезапно умер после победы на прошедших выборах.