Командир взвода БПЛА рассказал о бессилии военных против FPV-дронов

Российский доброволец Гусар: FPV-дроны превратили военные конфликты в мясорубку

Современные FPV-дроны способны уничтожать живую силу с огромной эффективностью, контрмер против их применения пока нет ни у одной из сторон. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал российский доброволец, командир взвода БПЛА в бригаде «Эспаньола» с позывным Гусар.

По его словам, несведущие в боевых действиях люди нередко называют БПЛА «всего лишь летающей противотанковой управляемой ракетой (ПТУР)», которой было много на фронте и до недавнего времени.

«Но это не так. Это ПТУР, который стоит 40 тысяч рублей, и именно поэтому он стал таким массовым. БПЛА превратили войну из опасного приключения в настоящую мясорубку, перед которой мы бессильны», — заявил Гусар.

Он предположил, что в отдаленной перспективе на фронте могут появиться эффективные средства радиолокационной борьбы (РЭБ), но в ближайшем будущем этого точно не произойдет.

«Хотя стоит отметить, что пик эффективности БПЛА уже позади. Да, они до сих пор вызывают большую часть потерь на передовой, но скоро и мы, и наш противник поймем, что тратим на них больше денег, чем они приносят ущерба. Но пока ситуация страшная», — подытожил доброволец.

Ранее Гусар рассказал, почему он решил вернуться на службу в боевое подразделение, несмотря на потерю конечности. Боец признался, что поначалу ему тяжело было принять произошедшее.