Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:01, 16 сентября 2024Бывший СССР

Командир взвода БПЛА рассказал о бессилии военных против FPV-дронов

Российский доброволец Гусар: FPV-дроны превратили военные конфликты в мясорубку

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Современные FPV-дроны способны уничтожать живую силу с огромной эффективностью, контрмер против их применения пока нет ни у одной из сторон. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал российский доброволец, командир взвода БПЛА в бригаде «Эспаньола» с позывным Гусар.

По его словам, несведущие в боевых действиях люди нередко называют БПЛА «всего лишь летающей противотанковой управляемой ракетой (ПТУР)», которой было много на фронте и до недавнего времени.

«Но это не так. Это ПТУР, который стоит 40 тысяч рублей, и именно поэтому он стал таким массовым. БПЛА превратили войну из опасного приключения в настоящую мясорубку, перед которой мы бессильны», — заявил Гусар.

Он предположил, что в отдаленной перспективе на фронте могут появиться эффективные средства радиолокационной борьбы (РЭБ), но в ближайшем будущем этого точно не произойдет.

«Хотя стоит отметить, что пик эффективности БПЛА уже позади. Да, они до сих пор вызывают большую часть потерь на передовой, но скоро и мы, и наш противник поймем, что тратим на них больше денег, чем они приносят ущерба. Но пока ситуация страшная», — подытожил доброволец.

Ранее Гусар рассказал, почему он решил вернуться на службу в боевое подразделение, несмотря на потерю конечности. Боец признался, что поначалу ему тяжело было принять произошедшее.

Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости

Украинских десантников взяли в плен в Курской области. Военные попросили Киев скорее их забрать

В Москве возбудили дело против конвоиров из-за превышения полномочий

Встречающийся с двумя женщинами одновременно 60-летний мужчина пожаловался на трудности

Губернатор заявил о работе системы ПВО в российском регионе

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Пожар на складе стройматериалов в Ростовской области полностью потушили

Наушники Apple признали слуховым аппаратом

Российские эксперты приступили к изучению частей ракеты Storm Shadow

Задержание комполка Пузика в ЛНР опровергли

В США назвали позицию Трампа по Украине в качестве возможной причины для покушения

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше