Доказаны убийства галактик черными дырами

Nature Astronomy: черные дыры убивают галактики, лишая их новых звезд

Международная группа ученых, включая исследователей из Кембриджского университета, доказала, что сверхмассивные черные дыры могут убивать галактики, лишая их топлива для образования новых звезд. Результаты исследования, проведенного с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST), опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Астрономы наблюдали галактику, существовавшую всего через два миллиарда лет после Большого взрыва. Галактика Пабло, несмотря на свои большие размеры, практически перестала формировать звезды. Ученые предположили, что с этим может быть связана сверхмассивная черная дыра в ее центре.

Используя JWST, исследователи зафиксировали выбросы холодного газа из галактики со скоростью около 1000 километров в секунду. Эти потоки газа достаточно быстрые, чтобы покидать пределы галактики, что указывает на черную дыру как вероятную причину разгона. Облака холодного газа не излучают свет, но блокируют свет от других объектов за пределами галактики, что позволило их зафиксировать с помощью чувствительных приборов космического телескопа.

Масса выбрасываемого газа превосходит количество, необходимое для продолжения звездообразования. Черная дыра, фактически, лишает галактику необходимого для ее жизни топлива, прекращая процесс формирования новых звезд.

Ранее ученые предлагали теоретические модели, предсказывавшие подобное воздействие черных дыр на галактики, однако только с помощью JWST стало возможно подтвердить этот процесс. Несмотря на интенсивное влияние черной дыры, форма галактики осталась относительно упорядоченной, что противоречит предсказаниям, согласно которым окончание звездообразования оказывает сильное турбулентное воздействие на галактики, разрушая их форму.