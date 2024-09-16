Карпин обратился к Экспертно-судейской комиссии РФС по игре с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своем Telegram-канале обратился к Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС).

Специалист опубликовал эпизод из матча ростовчан против «Краснодара» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). На видео, по мнению Карпина, мяч попадает в руку защитнику «горожан» Диего Энрике Косте. При этом тренер выразил недоумение тем, что пенальти в итоге был отменен.

«Рука прижата к телу? Мяч не попал в локоть? Не было движения рукой? Пункты 1, 2, 3 — все было?! Очень интересен ответ ЭСК», — написал Карпин.

Ранее Карпин отказался комментировать судейство в матче с «Краснодаром». «Если я скажу 50 процентов того, что я думаю про судейство, в том числе сегодняшнее, меня точно пожизненно дисквалифицируют», — заявил тренер.

Игра прошла 14 сентября. «Ростов» в гостях уступил «Краснодару» со счетом 0:2.