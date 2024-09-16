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11:15, 16 сентября 2024Ценности

Ким Кардашьян показала фигуру в откровенном боди

Телезвезда Ким Кардашьян показала фигуру в боди с глубоким декольте

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном снимке 43-летняя предпринимательница запечатлена в своей гардеробной. На ней боди темно-зеленого цвета, оформленное глубоким декольте. Можно заметить, что под изделием отсутствует бюстгальтер.

В то же время на другом фото из серии кадров знаменитость предстала в облегающем бархатном платье черного цвета, оформленном атласным поясом. При этом она сделала легкий макияж и уложила волосы в гладкий пучок.

В августе Ким Кардашьян уличили в копировании стиля новой жены рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянки Цензори.

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      Мария Винар
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