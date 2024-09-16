Макрон выбрал нового еврокомиссара на место Бретона

Макрон выбрал нового еврокомиссара на место подавшего в отставку Тьерри Бретона

Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал нового еврокомиссара на место ушедшего в отставку Тьеррит Бреттона. Об этом сообщает Reuters.

Французский лидер предложил должность уходящему министру иностранных дел страны и близкому политическому союзнику Стефану Сежурну.

Ранее Французский еврокомиссар Тьерри Бретон подал в отставку с поста исполнительного органа блока, назвав управление главы Европейской Комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен сомнительным. Бретон опубликовал письмо, в котором рассказал, что председатель Еврокомиссии «несколько дней назад» попросила Францию ​​отозвать его кандидатуру от страны на пост сенатора ЕК в пользу «якобы более влиятельного портфеля».