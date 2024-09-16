Мужчина и женщина решили голыми проехать 418 километров на велосипеде

В Британии мужчина и женщина проехали голыми на велосипеде несколько городов

В Великобритании пара друзей решила проехать на велосипеде 418 километров от города Глостер до мыса Лендс-Энд. Об этом пишет Daily Star.

36-летний Нил Кокс и его 25-летняя приятельница Джо Антик отправились в шестидневную поездку обнаженными. Целью своего путешествия мужчина и женщина назвали желание почувствовать гармонию с природой Юго-Западной Англии.

Некоторые ночи пара проводила в кемпинге, другие — в отелях. В нескольких городах, как рассказывают друзья, они осмелились посетить голыми магазины и бары. Кокс рассказал, что чаще всего они встречали положительную реакцию. По его словам, в Гластонбери его и Антик приняли настолько радушно, что это их даже поразило. «В Бристоле люди проявляли обычное безразличие, но мы и хотим, чтобы так было на самом деле, это то, что мы надеялись встретить», — добавил он.

Кокс и Атик признались, что в какой-то момент им пришлось одеться из-за плохой погоды. По их мнению, многие прохожие получали от их вида скорее позитивные эмоции. «Забавнее видеть двух обнаженных людей в некоем тандеме», — объяснил Кокс.

Негативные комментарии ждали друзей-натуристов в социальных сетях. Однако, как подчеркивает мужчина, они его не обижают. Он не считает обнаженность чем-то плохим, опасным или исключительно сексуальным. Кокс рассказал, что натуризм помог ему полюбить свое тело и стать более уверенным в себе.

Ранее сообщалось, что в США полицейская собака нашла голого подозреваемого в мусоре. Мужчину объявили в розыск, после того как его заметили спящим в украденном автомобиле.

