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09:18, 16 сентября 2024Мир

На Западе предупредили Украину о рисках после вторжения в Курскую область

FT: ВСУ рискуют своими позициями на Украине из-за вторжения в Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют своими позициями внутри страны из-за начала вторжения в Курскую область. Об этом заявил cтарший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Роб Ли, пишет Financial Times (FT).

«Киев создал протяженный фронт, который ему придется постоянно снабжать и укреплять, что может нанести ущерб его оборонительным линиям на Украине», — приводит издание слова западного аналитика.

Помимо того, что Киев проигрывает Москве в численности солдат и вооружения, Украина создала себе «новые долгосрочные обязательства», атаковав Курскую область. Если сейчас украинские солдаты используют прикрытие в виде линий деревьев, чтобы окапываться, то зимой они потеряют такую возможность. Когда опадут листья, а потом еще и выпадет снег, будет легче увидеть, где находятся позиции, подытожил Ли.

Человек, «близкий к российскому военному истеблишменту», рассказал газете, что украинская сторона перестала вводить новые резервы, стала меньше перемещаться и больше окапываться.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. 11 сентября Россия начала контрнаступление в регионе. За двое суток группировка войск «Север» освободила десять населенных пунктов.

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      Виктория Кондратьева
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