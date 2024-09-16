Найден способ отличать пьяных червей от трезвых

В США научились отличать пьяных червей с помощью лабораторных инструментов

В США назвали финалистов «Шнобелевской премии» 2024 года. Об этом сообщает журнал «Анналы невероятных исследований».

Ежегодная церемония прошла в Массачусетском технологическом институте (МIТ). Премию мира получил профессору Беррес Фредерик Скиннер, психолог из Университета Миннесоты. Он был посмертно награжден за «Проект Голубь», в рамках которого он во время Второй Мировой войны научил голубей наводить ракеты. Однако проект так и не был реализован из-за скептицизма со стороны военных и правительственных чиновников США. Несмотря на это, профессор Скиннер на протяжении десятка лет продолжал исследование, написав в резюме проекта, опубликованном в 1960 году: «Называйте это сумасшедшей идеей, если хотите. Это то, во что я никогда не терял веру».

Премия по химии была присуждена исследовательской группе, которая нашла способ отличать пьяных червей от трезвых при помощи лабораторных инструментов. Премия по анатомии досталась группе ученых из Франции, которые хотели выяснить, закручиваются ли волосы на голове у людей из Северного полушария в том же направлении, что и у жителей Южного полушария.

Американские ученые Фордайс Эли и Уильям Э. Петерсен были награждены премией по биологии за то, что взорвали бумажный пакет рядом с кошкой, стоящей на спине у коровы. Они пытались узнать больше о том, как и при каких условиях коровы срыгивают молоко. Обнаружилось, что коровы временно прекращают срыгивать молоко, если пугаются.

Другие награды включали премию по физиологии за открытие способности некоторых млекопитающих дышать через задний проход и премию по физике за демонстрацию плавательных способностей мертвой форели.

Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия — пародия на престижную Нобелевскую премию. Десять Шнобелевских премий вручаются каждую осень «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Премия учреждена в 1991 году Марком Абрахамсом и юмористическим журналом «Анналы невероятных исследований».

Ранее сообщалось, что в британском городе Фалмут, графство Корнуолл, победители Чемпионата по заклинанию червей выманили 32 беспозвоночных на поверхность земли при помощи танцев. Чемпионат по выманиванию дождевых червей проходит в Великобритании с 1980 года.