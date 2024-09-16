Названы последствия потери ВСУ невосполнимых истребителей Су-27

Полковник Кошкин предрек лишение ВСУ поддержки с воздуха после потери Су-27

Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) советских истребителей Су-27 сделает невозможной поддержку войск с воздуха, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он добавил, что поставки американских истребителей F-16 не способны компенсировать дефицит.

«У ВСУ, как мы знаем, большие проблемы со средствами противовоздушной обороны (ПВО) и тем более с авиацией. Она давала возможность хоть как-то поддерживать войска с воздуха, потому потеря каждого летательного аппарата — это снижение боевых возможностей ВСУ и приближение победы наших войск», — сказал полковник.

Американские истребители F-16, поставку которых уже начали западные страны, по мнению Кошкина, не смогут значительно улучшить ситуацию — ВСУ требуется больше самолетов, чем им готовы предоставить.

«Обещали 60 истребителей, теперь говорят, что есть порядка шести. Так что ни о какой компенсации с их помощью говорить нельзя. F-16 нужно как минимум 200, вот тогда можно было бы рассуждать о каких-то перспективах», — заключил военный.

Ранее сообщалось, что ВСУ в сентябре потеряли истребители советского производства Су-27, запасы которых не получится восполнить.