Названы способы сделать секс незабываемым

Эксперт по отношениям Равена Ханниели рассказала, что поддерживать искру в отношениях ей помогает планирование секса и его длительности. Эксперт раскрыла плюсы неочевидного способа сделать секс незабываемым, ее слова приводит издание Mirror.

Ханниели назвала секс лучшим средством борьбы со скукой и рутиной. Но у современного человека практически нет времени на сюрпризы, поэтому все приходится планировать, в том числе и секс, сказала она.

«Люди думают, что это странно — планировать секс, но на самом деле это укрепляет близость. Секс по расписанию помогает поддерживать искру без нереалистичных ожиданий. Это создает предвкушение, что делает интимную связь более захватывающей», — считает Ханниели.

Девушка призналась, что прошлые ее партнеры не разделяли желания заниматься запланированным сексом, сравнивая его с работой службы доставки. Один из ее партнеров всегда нервничал перед близостью по расписанию и не мог достичь эрекции. Однако сейчас Ханниели встречается с мужчиной, у которого схожие взгляды на секс.

Ранее новичкам в сексе указали на оптимальные позы для интимной близости. Им посоветовали практиковать миссионерскую позицию и позу наездницы.