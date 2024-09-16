Неудачи Андрея Губина в личной жизни объяснили

Продюсер Яковлев объяснил неудачи Губина в личной жизни поведением артиста

Композитор и музыкальный продюсер Александр Яковлев объяснил причины неудач в личной жизни певца Андрея Губина. Его цитирует издание «7 Дней».

Продюсер отметил, что был знаком с некоторыми возлюбленными артиста, включая танцовщицу из коллектива Губина по имени Люся. «Начиналось каждый раз одинаково: с его восторженных рассказов о том, что наконец "встретил ту единственную..." А заканчивалось срывом артиста. Непонятным ни для кого из его ближнего окружения», — сказал он.

Яковлев вспомнил, как однажды заехал за певцом и обнаружил плачущую девушку. «"Пошли!" — мрачно говорит мне Губин и первым выходит из квартиры с дорожной сумкой. "Нам вообще-то на гастроли ехать, — напоминаю я, — а Люся у нас танцовщица". — "Заменим!" — роняет он», — поведал продюсер, добавив, что затем экс-возлюбленная артиста рассказала, что накануне у них были «идеальные отношения», а утром Губин довел ее до истерики, уехал, а затем уволил.

Композитор сказал, что похожая ситуация сложилась и в отношениях исполнителя с другой девушкой — Евгенией, которая была личной помощницей артиста. «Возможно, он намеренно себя накручивал — по-другому новые песни не рождались? Он так и не смог создать семью, которая бы его устроила», — предположил Яковлев.

Ранее продюсер и композитор Игорь Крутой рассказал о разговоре с Андреем Губиным, который борется с тяжелым заболеванием.