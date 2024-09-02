Игорь Крутой дал совет тяжелобольному Андрею Губину

Игорь Крутой: Губину нужно постараться забыть о болезни и вернуться на сцену

Продюсер и композитор Игорь Крутой рассказал о разговоре с певцом Андреем Губиным, который борется с тяжелым заболеванием. Слова продюсера приводит Пятый канал.

По словам Крутого, он связался с артистом и посоветовал ему постараться преодолеть недуг и вернуться на сцену.

«Я позвонил ему, мы поговорили, потом позавтракали и решили сделать в честь его юбилея концерт на "Новой волне". В конце концов, нужно побороть болезнь, постараться забыть о ней», — рассказал продюсер.

Ранее Губин рассказал о своих планах по возвращению на сцену.

Губин на протяжении 15 лет страдает от неврологического заболевания, спровоцировавшего частичный паралич лица, проблемы с мимикой и дикцией. По этой причине Губину пришлось приостановить гастрольную деятельность.