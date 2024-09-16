Один из обвиняемых по делу «Крокуса» хотел сбежать за границу после теракта

Обвиняемый по делу «Крокуса» Юсуфзода хотел сбежать за границу после теракта

Один из обвиняемых по делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзода планировал сбежать за границу из России сразу после теракта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В частности, в ходатайстве об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу следователя указано, что Юсуфзода разделяет радикальные течения ислама и идею необходимости вооруженной борьбы против лиц, не разделяющих его религиозные взгляды. Известно, что он хотел выехать из России сразу после совершения теракта.

Следствие утверждает, что Юсуфзода помог исполнителям теракта оплатить квартиру, в которой они жили накануне совершения теракта.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области.