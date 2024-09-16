Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:15, 16 сентября 2024Бывший СССР

В России оценили угрозу переворота ВСУ в случае мирной сделки Москвы и Киева

Сенатор Джабаров усомнился в желании ВСУ устроить переворот на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в желании Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно устроить переворот на Украине в случае мирной сделки Москвы и Киева. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на сообщение The Washington Post (WP).

«Похоже, что не Вооруженные силы Украины хотят устроить переворот, а в первую очередь американцы, немцы и те, кто еще помогает в Украине. Потому что [президент Украины Владимир] Зеленский явно их уже не устраивает. А вооруженные силы не такие фанатики, чтобы биться до последнего солдата. Им дадут команду остановиться, и они не будут больше воевать», — предположил Джабаров.

Никогда не поверю, что вооруженные силы самостоятельно пойдут против своего президента

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

По словам сенатора, ВСУ могут пойти против Зеленского в том случае, если они поймут, что армия терпит поражение.

«Как правило, в таком случае виновным называют Верховного главнокомандующего, в данном случае Зеленского. Тогда они могут устроить переворот. Но я уверен, что этот переворот будет контролироваться американцами», — заключил он.

Ранее The Washington Post (WP) сообщил, что в случае мирной сделки с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут устроить в стране переворот. Издание также подчеркивает, что, в соответствии с опросами, около семи процентов украинцев заявили, что присоединятся к вооруженному протесту в случае территориальных уступок. При этом WP отмечает, что этот показатель более чем в два раза выше среди солдат и ветеранов ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Начал хаотично бить одноклассников». В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов

      Появились фотографии из российской школы после нападения ученика

      Заложившего бомбу в здании военкомата россиянина осудили на 13 лет

      Названа предварительная причина нападения ученика на школу в Челябинске

      Отец напавшего на школу в Челябинске подростка рассказал о его конфликте с одноклассниками

      Оценен объем сортировки отходов в России

      Россиянин угодил под взрывную волну во дворе Белгорода и попал на видео

      Россиянам посоветовали не покупать автомобили без нужды

      Бритни Спирс опубликовала архивное фото с обнаженной грудью

      В США рассказали о потере Киевом невосполнимых истребителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше