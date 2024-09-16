В России оценили угрозу переворота ВСУ в случае мирной сделки Москвы и Киева

Сенатор Джабаров усомнился в желании ВСУ устроить переворот на Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в желании Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно устроить переворот на Украине в случае мирной сделки Москвы и Киева. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на сообщение The Washington Post (WP).

«Похоже, что не Вооруженные силы Украины хотят устроить переворот, а в первую очередь американцы, немцы и те, кто еще помогает в Украине. Потому что [президент Украины Владимир] Зеленский явно их уже не устраивает. А вооруженные силы не такие фанатики, чтобы биться до последнего солдата. Им дадут команду остановиться, и они не будут больше воевать», — предположил Джабаров.

Никогда не поверю, что вооруженные силы самостоятельно пойдут против своего президента Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

По словам сенатора, ВСУ могут пойти против Зеленского в том случае, если они поймут, что армия терпит поражение.

«Как правило, в таком случае виновным называют Верховного главнокомандующего, в данном случае Зеленского. Тогда они могут устроить переворот. Но я уверен, что этот переворот будет контролироваться американцами», — заключил он.

Ранее The Washington Post (WP) сообщил, что в случае мирной сделки с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут устроить в стране переворот. Издание также подчеркивает, что, в соответствии с опросами, около семи процентов украинцев заявили, что присоединятся к вооруженному протесту в случае территориальных уступок. При этом WP отмечает, что этот показатель более чем в два раза выше среди солдат и ветеранов ВСУ.

