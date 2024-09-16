В России оценили угрозу переворота ВСУ в случае мирной сделки Москвы и Киева

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в желании Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно устроить переворот на Украине в случае мирной сделки Москвы и Киева. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на сообщение The Washington Post (WP).
«Похоже, что не Вооруженные силы Украины хотят устроить переворот, а в первую очередь американцы, немцы и те, кто еще помогает в Украине. Потому что [президент Украины Владимир] Зеленский явно их уже не устраивает. А вооруженные силы не такие фанатики, чтобы биться до последнего солдата. Им дадут команду остановиться, и они не будут больше воевать», — предположил Джабаров.
Никогда не поверю, что вооруженные силы самостоятельно пойдут против своего президента
По словам сенатора, ВСУ могут пойти против Зеленского в том случае, если они поймут, что армия терпит поражение.
«Как правило, в таком случае виновным называют Верховного главнокомандующего, в данном случае Зеленского. Тогда они могут устроить переворот. Но я уверен, что этот переворот будет контролироваться американцами», — заключил он.
Ранее The Washington Post (WP) сообщил, что в случае мирной сделки с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут устроить в стране переворот. Издание также подчеркивает, что, в соответствии с опросами, около семи процентов украинцев заявили, что присоединятся к вооруженному протесту в случае территориальных уступок. При этом WP отмечает, что этот показатель более чем в два раза выше среди солдат и ветеранов ВСУ.