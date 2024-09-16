Персонал нашел пациента без признаков жизни в духовке на кухне больницы

В Великобритании мертвого пациента нашли в духовке на кухне больницы

В Британии полиция начала расследование после того, как сотрудники больницы нашли пациента в духовке. Об этом пишет Metro.

Неназванного мужчину обнаружили в кухне больницы Kettering General Hospital без признаков жизни 6 сентября. Район оцепили на время осмотра места. Полицейские позже сообщили, что не рассматривают вероятность насильственной смерти. Духовка использовалась для приготовления пищи пациентам и персоналу.

Подробности того, как мужчина оказался в кухонной печи, не разглашаются. В больнице проводится внутреннее расследование, чтобы выяснить, что именно произошло.

Ранее сообщалось, что в США мужчина истек кровью на операционном столе из-за ошибки хирурга. Врач удалил ему здоровую печень вместо больной селезенки.