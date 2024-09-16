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15:27, 13 сентября 2024Ценности

Популярная рэперша снялась для глянца в ремнях вместо бюстгальтера

Фото: IMAGO / Gonzales Photo /Lasse Lagon / Globallookpress.com

Популярная американская рэперша Doja Cat (Доджа Кэт, настоящее имя — Амала Дламини) снялась в откровенном виде для глянцевого журнала Present Space. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

На размещенном фото 28-летняя исполнительница предстала в двух кожаных ремнях коричневого цвета вместо бюстгальтера. Также она надела круглые сияющие серьги и сделала нюдовый макияж.

Кроме того, знаменитость позировала в прозрачном сетчатом платье, расшитом сияющими камнями. При этом на опубликованном кадре видно, что она надела под изделие стринги, а от бюстгальтера отказалась.

В июне Doja Cat показала в соцсетях откровенное фото. На размещенном снимке исполнительница предстала, наклонившись к камере, в белом корсетном топе на широких бретелях и с глубоким декольте.

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      Карина Черных
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