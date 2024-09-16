Российскую энергосистему назвали наполовину изношенной

Сотрудник РУДН Мазарчук рассказал об исчерпании резервов энергетики в России

Советская энергетическая система, объекты которой особенно активно строились в 1970-х и 1980-х годах, перед развалом страны, постепенно изнашивается и исчерпывает свои мощности как в России, так и в других странах бывшего СССР, что приводит к дефициту. Об этом в материале для РИА Новости рассказал эксперт кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук.

По его словам, резкое сокращение промышленности в 1990-е годы позволило продержаться на созданных ранее объектах. Однако у большинства тех станций проектные мощности закладывались на период 40-50 лет, так что сроки истекают.

В 2015 году изношенность основных фондов в российской электроэнергетике составляла 44,5 процента, в 2023-м — 51 процента, и это без учета новых регионов. Больше всего изношено машинное оборудование, отвечающее за выработку тепла и электричества.

Увеличение объемов ввода новых ТЭС за этот период было недостаточным, чтобы хотя бы остановить процесс. На ситуации повлияли санкции, вводимые с 2014 года и ужесточившиеся после 2022-го, потому что они перекрывали поставки критически важного оборудования и технологий. Только в последние годы российская промышленность смогла начать выпуск турбин для генерации электроэнергии из природного газа и водяного пара для большинства электростанций.

Эксперт указал, что для снятия напряженности проблемы на Дальнем Востоке руководство субъектов использует солнечные и ветряные электростанции в удаленных районах, потому что ремонт основной энергосистемы там обойдется в несколько раз дороже.

Мазурчук призвал взять пример с западных экономик и пересмотреть подход генерации электроэнергии домашними хозяйствами. В том числе позволить самостоятельно обеспечивать себя энергией и продавать излишки государству или другим домохозяйствам. В соответствии с текущим законодательством, для этого придется стать энергокомпанией.

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев признал, что резервы в энергетике, остававшиеся после распада СССР, уже исчерпаны, а отрасль испытывает недостаток финансирования, чтобы решить проблему. Ситуацию на Дальнем Востоке он назвал примером общего положения дел.