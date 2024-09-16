Пушков: США давно перестали быть страной свободы слова

США уже давно не являются страной свободы слова. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал отказ Индии ввести санкции против телеканала RT вопреки просьбам Вашингтона. Политик отметил, что США беспокоит, что страны БРИКС отвергают «мировой порядок, основанный на западных правилах».

«Америка давно перестала быть страной свободы слова, пусть и относительной. И следовать ее предписаниям означает подчинять себя наихудшему из рабств — рабству мысли», — написал он.

Ранее стало известно, что Индия отказалась присоединяться к санкциям против российских СМИ, несмотря на призывы американских чиновников. В стране также отметили, что запрет российских медиа демонстрирует проявление двойных стандартов со стороны Запада.