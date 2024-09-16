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22:58, 16 сентября 2024Россия

Пушков заявил об отсутствии свободы слова в США

Пушков: США давно перестали быть страной свободы слова

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

США уже давно не являются страной свободы слова. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал отказ Индии ввести санкции против телеканала RT вопреки просьбам Вашингтона. Политик отметил, что США беспокоит, что страны БРИКС отвергают «мировой порядок, основанный на западных правилах».

«Америка давно перестала быть страной свободы слова, пусть и относительной. И следовать ее предписаниям означает подчинять себя наихудшему из рабств — рабству мысли», — написал он.

Ранее стало известно, что Индия отказалась присоединяться к санкциям против российских СМИ, несмотря на призывы американских чиновников. В стране также отметили, что запрет российских медиа демонстрирует проявление двойных стандартов со стороны Запада.

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      Марина Совина
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