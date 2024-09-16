В Индии отказались вводить санкции против российских СМИ

Hindu: МИД Индии отказался вводить санкции против RT вопреки просьбам США

МИД Индии отказался вводить санкции против российских СМИ, в частности, против телеканала RT. Об этом сообщает издание Hindu.

В материале отмечается, что американские чиновники обсуждали с МИД Индии необходимость присоединиться к санкциям против RT. «Хотя министерство и хранило молчание, в правительстве страны заявили, что рассуждения о санкциях не имеют отношения к Индии», — отмечается в статье.

Также в Индии заявили, что запрет российских медиа демонстрирует проявление двойных стандартов со стороны западных стран.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян прокомментировала санции США против телеканала. Она призвала американцев вспомнить о Декларации независимости.

4 сентября власти Соединенных Штатов ввели санкции против нескольких российских СМИ. Ограничения коснулись медиагруппы «Россия сегодня» и изданий, принадлежащих ей, в том числе: RT, Sputnik и РИА Новости.