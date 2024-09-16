Алаудинов: «Ахмат» за сутки уничтожил САУ, миномет и гексакоптеры «Баба-Яга» ВСУ

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что военные спецназа «Ахмат» уничтожили артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров «Баба-Яга» в Курской области. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Алаудинов подчеркнул, что бойцы «Ахмата» хорошо поработали. Он уточнил, что военные за сутки уничтожили артиллерийскую установку, миномет, ряд гексакоптеров «Баба-Яга», а также боевой расчет «Бабы-Яги» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В общей сложности участок наш остается стабильным. Противник там где-то пытается закрепиться, где находим его — уничтожаем», — заключил он.

Ранее Алаудинов заявил об освобождении села в Курской области. Он сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Борки в Суджанском районе Курской области.