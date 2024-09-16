Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:29, 16 сентября 2024Россия

Раскрыты потери техники ВСУ в Курской области

Алаудинов: «Ахмат» за сутки уничтожил САУ, миномет и гексакоптеры «Баба-Яга» ВСУ
СюжетМинобороны

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что военные спецназа «Ахмат» уничтожили артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров «Баба-Яга» в Курской области. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Алаудинов подчеркнул, что бойцы «Ахмата» хорошо поработали. Он уточнил, что военные за сутки уничтожили артиллерийскую установку, миномет, ряд гексакоптеров «Баба-Яга», а также боевой расчет «Бабы-Яги» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В общей сложности участок наш остается стабильным. Противник там где-то пытается закрепиться, где находим его — уничтожаем», — заключил он.

Ранее Алаудинов заявил об освобождении села в Курской области. Он сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Борки в Суджанском районе Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Командира погибших разведчиков заподозрили в бегстве из зоны СВО. Полковника Пузика обвинили в наркоторговле и воровстве

      В Британии оценили шансы разрешить Украине бить вглубь России

      Уровень выдачи ипотеки в России восстановился

      Раскрыта личность подозреваемого в покушении на Трампа

      Супруги нашли жемчужину стоимостью 1,3 миллиона рублей в раковине моллюска с рынка

      Раскрыты главные причины отсутствия интереса к сексу у мужчин

      Российский военный заявил об использовании Киевом ЧВК для атаки на Курскую область

      Гидрометцентр рассказал о самом теплом годе в России

      Российский военный рассказал об используемой ВСУ военной технике в Курской области

      Россиян предупредили о замедлении роста зарплат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше