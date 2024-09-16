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17:40, 16 сентября 2024Россия

В Москве открылся второй Центр женского здоровья

Вице-мэр Ракова открыла второй Центр женского здоровья в Москве
Анастасия Ракова на открытии второго Центра женского здоровья в Москве

Анастасия Ракова на открытии второго Центра женского здоровья в Москве. Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве заработал второй Центр женского здоровья на базе городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева. На его открытии заместитель мэра Москвы по вопросам социального Анастасия Ракова рассказала о разработке программы по репродукции и планированию беременности, в рамках которой москвички смогут проверить фертильность и бесплатно заморозить яйцеклетки.

«В рамках внедрения в Москве нового стандарта акушерско-гинекологической помощи мы запускаем новый Центр женского здоровья, — пояснила вице-мэр. — Мы создаем сеть клиник, которые специализируются исключительно на оказании помощи женщинам. В комфортных, современных условиях мы оказываем здесь весь спектр необходимых медицинских услуг: это и диагностика, и профилактика, и лечение, и сопровождение беременности. Я надеюсь, что уже к концу следующего года 22 Центра женского здоровья будут принимать москвичек. Всего мы планируем создать их около 30 по всему городу».

Второй в столице Центр женского здоровья на базе городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева начнет прием пациентов уже 23 сентября.

Центры женского здоровья приходят на смену небольшим женским консультациям. Их ключевая идея — в предоставлении максимального количества специалистов и обследований в одном месте без необходимости посещать другие медучреждения, что особенно важно в свойственном мегаполисам ритме жизни.

Мы в Москве разработали специальную программу по репродукции и планированию беременности. Первое — это предоставление права каждой женщине от 18 до 40 лет ежегодно сдавать кровь на определение уровня антимюллерова гормона, который определяет фертильный статус. Запас яйцеклеток у каждой женщины конечен — с возрастом их становится меньше

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

Чтобы бесплатно получить такую дорогую медицинскую услугу, как заморозка яйцеклеток, москвичкам потребуется определить свой фертильный статус. «Тем женщинам, у которых значение ниже минимальной нормы, предоставляется возможность бесплатно сохранить свои яйцеклетки благодаря современным технологиям криоконсервации», — сказала Ракова.

По словам вице-мэра, в Москве ежегодно увеличивают объем процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за государственные квоты и гарантируют, что из года в год количество таких бесплатных процедур в рамках ОМС будет расти.

«Немаловажно, что в рамках этой программы определенным категориям женщин мы будем предоставлять возможность за бюджетные средства проводить генетический скрининг эмбриона на наличие серьезных нарушений. Все эти меры позволят большему количеству женщин становиться мамами здоровых ребят», — заключила Ракова.

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      Инга Разумовская
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