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12:17, 16 сентября 2024Экономика

В России зафиксировали дефицит одного вида специалистов

«Этажи»: на фоне ситуации с готовым жильем в России отмечается дефицит риелторов

Фото: IMAGO / Zoonar.com /Sergiy Artsaba / Globallookpress.com

В России фиксируется дефицит компетентных агентов по недвижимости. Необходимость в профессионалах растет на фоне сложной ситуации с готовым жильем, пишут РИА Новости, ссылаясь на экспертов.

По подсчетам Российской гильдии риелторов, на сегодняшний день в России действует 550 тысяч агентов по недвижимости. Правда, далеко не все из них профессионалы своего дела, отмечает ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов: 70-80 процентов рынка составляют серые риелторы, квалификацию которых сложно подтвердить. В одной Москве, как поделились в «Самолет Плюс», работает 20 тысяч риелторов. В Санкт-Петербурге и Ленобласти насчитывается 8-10 тысяч риелторов, причем за агентствами закреплено 75 процентов из них, а остальные являются частниками.

В агентстве недвижимости «Миэль» обращают внимание на существенный рост спроса на риелторские услуги — как в крупных, так и в малых городах. «В результате сегодня наблюдается огромный дефицит риелторов, кадровый голод», — заключили в компании. Так, в данный момент на одну вакансию приходится 2,3 соискателя. С повышением активности на рынке жилья этот показатель опускается ниже двух, что говорит об остром недостатке кадров. Как пояснили специалисты, многие отвергают профессию риелтора из-за отсутствия фиксированного оклада. При этом начинающие столичные агенты зарабатывают порядка 120 тысяч рублей, а опытные — около 320 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее в Госдуме предупредили о росте числа черных риелторов. По сведениям парламентариев, объем рынка услуг «теневых специалистов» составляет 136 миллиардов рублей, а годовой доход превышает 120 миллиардов.

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      Виктория Клабукова
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