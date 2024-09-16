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20:28, 16 сентября 2024Экономика

Риелтор рассказал о способах выгодно купить квартиру

Риелтор Павлюк рекомендовал программы застройщиков при покупке квартиры

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Даже в условиях крайне высоких ставок по ипотеке у россиян остаются способы выгодно купить квартиру, поделился с «Лентой.ру» риелтор Илья Павлюк. В частности, он рассказал о программах от застройщиков и специальных условиях от банков.

«При покупке квартиры от застройщика есть программы рассрочки. При этом первый взнос не сильно отличается от необходимого по ипотеке — 20-30 процентов. Так можно уменьшить размер выплат по остатку суммы, а дальше или выплатить остаток долга, или перейти на ипотеку», — отметил Павлюк.

Также, как напомнил риелтор, существуют специальные программы приобретения жилья для сотрудников учреждений здравоохранения, силовых структур, участников специальной военной операции (СВО), жителей ряда российских регионов.

Часто льготные программы распространяются только на новое жилье, но, по словам Павлюка, есть способы сэкономить и при ипотеке на вторичную недвижимость.

«Сейчас практически все банки разработали услуги по снижению ставки. Например, можно получить до 9 процентов скидки от рыночной ставки в ряде банков-партнеров. Кроме того, многие банки стали включать в кредитные договоры пункт о гарантированном пересмотре ставки кредита, при снижении ключевой ставки Центробанка», — добавил риелтор.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что предсказуемо низкая инфляция в долгосрочной перспективе позволит снизить ставки по рыночной ипотеке.

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      Наталия Белова
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