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18:56, 13 сентября 2024Экономика

В ЦБ назвали условия для снижения ставок по ипотеке

Глава ЦБ Набиуллина: ставки по ипотеке снизятся при низкой инфляции

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Предсказуемо низкая инфляция в долгосрочной перспективе позволит снизить ставки по рыночной ипотеке. Такое условие для повышения доступности кредитов на жилье назвала глава Центробанка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина, пишет РБК.

Глава финансового регулятора отметила, что ипотека — это долгосрочный кредит. Проценты по нему зависят не только от ключевой ставки, но и от ожиданий банков и заемщиков относительно того, какая будет инфляция и какая будет ключевая ставка на протяжении всего цикла, пока живет кредит, пояснила Набиуллина.

Для снижения ставок по ипотеке нужно, чтобы инфляция была стабильно низкой — это и является главной целью ЦБ. Набиуллина напомнила, что рыночная ставка по ипотеке была на уровне льготной — около 8 процентов. Этого удалось достичь за счет низкой инфляции — она тогда была на уровне 4 процентов.

«Поэтому для нас очень важно вернуть инфляцию к цели, ключевая ставка будет близка к нейтральной и это позволит развиваться рыночной ипотеке», — заключила глава регулятора.

Ранее Набиуллина назвала плюсы отмены массовой льготной ипотеки. По ее словам, главным положительным эффектом станет стабилизация рынка жилья в России и замедление роста цен.

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      Нина Ташевская
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