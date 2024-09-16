Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

В «Билайне» заявили о новой схеме мошенников с мобильными тарифами по скидке

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества: они звонят под видом операторов связи и предлагают мобильные тарифы со скидкой. Об этом РИА Новости рассказали в «Билайне».

Представители компании предупредили, что в последнее время участились случаи мошенничества с мобильными тарифами по скидке. «Злоумышленники звонят абонентам под видом сотрудников оператора связи и предлагают подключить непубличные или скидочные тарифы», — заявили в пресс-службе.

После этого преступники просят перевести деньги якобы для «гарантии подключения». Чтобы не допустить подобных ситуаций, следует проявлять бдительность и не доверять незнакомцам. Если поступает звонок с предложением подключить новый тариф, необходимо проверить данные на официальном сайте оператора связи. Кроме того, важно не раскрывать свои личные данные и не переводить средства на неизвестные счета.

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