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13:56, 16 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин напал на пенсионера, украл его тележку с продуктами и попал на видео

В Москве росгвардейцы задержали напавшего на пенсионера грабителя

В Москве пьяный 38-летний приезжий напал на пенсионера, украл его тележку с продуктами и попал на видео. Кадры с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

На кадрах видно, как грабитель подходит к пожилому москвичу, который везет тележку с продуктами, и о чем-то его спрашивает. В какой-то момент приезжий начинает бить пенсионера, потом толкнул его на асфальт и увез тележку.

О случившемся росгвардейцам сообщил сотрудник магазина, который увидел инцидент по камерам видеонаблюдения. Силовикам удалось установить личность нападавшего и задержать его недалеко от магазина. Мужчина не смог объяснить причины своего поступка.

Ранее в Екатеринбурге подростки в масках, вооруженные монтировкой, совершили налет на магазин. Преступление сняли камеры видеонаблюдения.

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