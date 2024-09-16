Россиянин напал на пенсионера, украл его тележку с продуктами и попал на видео

В Москве росгвардейцы задержали напавшего на пенсионера грабителя

В Москве пьяный 38-летний приезжий напал на пенсионера, украл его тележку с продуктами и попал на видео. Кадры с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

На кадрах видно, как грабитель подходит к пожилому москвичу, который везет тележку с продуктами, и о чем-то его спрашивает. В какой-то момент приезжий начинает бить пенсионера, потом толкнул его на асфальт и увез тележку.

О случившемся росгвардейцам сообщил сотрудник магазина, который увидел инцидент по камерам видеонаблюдения. Силовикам удалось установить личность нападавшего и задержать его недалеко от магазина. Мужчина не смог объяснить причины своего поступка.

Ранее в Екатеринбурге подростки в масках, вооруженные монтировкой, совершили налет на магазин. Преступление сняли камеры видеонаблюдения.