Россиянин похитил у мужчины на улице сумку с миллионами рублей и купил на них телевизор

В Барнауле задержали жителя, похитившего у мужчины на улице сумку с 2 млн рублей

В Барнауле полицейские задержали 36-летнего местного жителя, который похитил у мужчины на улице сумку с миллионами рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, потерпевший вместе с приятелем приехал из Завьяловского района в Барнаул, чтобы снять деньги в отделении банка. Получив наличные, мужчины заселились в гостиницу и начали активно отдыхать. В какой-то момент один из них решил отправиться в развлекательное заведение, а его приятель пошел в магазин и, побоявшись оставить деньги в номере, взял их с собой.

На улице к мужчине подошел местный житель и попросил сигарету, а затем сорвал у него сумку с двумя миллионами рублей с плеча и скрылся. Вскоре похититель был задержан, при себе у него имелись 1,3 миллиона рублей. По словам злоумышленника, остальные средства он потратил на два гаджета и телевизор.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 («Грабеж, совершенный в особо крупном размере») УК РФ, сейчас фигурант находится под стражей. Купленную на похищенные средства технику у него изъяли.

Ранее двое жителей Башкирии вломились в квартиру к соседу и украли у него холодильник, чтобы купить на вырученные деньги алкоголь.