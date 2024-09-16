Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:36, 16 сентября 2024Путешествия

Российская авиакомпания бросила за границей десятки пассажиров

«Авиаторщина»: Red Wings бросила в Ереване десятки собиравшихся в Сочи россиян

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российская авиакомпания Red Wings бросила за границей десятки туристов, собиравшихся улететь в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, вечером 15 сентября несколько десятков россиян приехали в аэропорт Звартноц в Ереване, прошли регистрацию, сдали багаж и ожидали вылета в курортный город. Однако посадка на самолет никак не начиналась. Позже пассажиры узнали, что вылет перенесли сначала на час, потом на два, а затем еще на три часа.

Ближе к полуночи путешественников отвезли обратно в город и разместили в гостинице. Утром 16 сентября туристам сказали, что перевозчик отменил рейс по причине технической неисправности Superjet 100. Как сообщает Telegram-канал, продлевать бесплатное проживание в отеле и оплачивать дорогу до аэропорта пассажирам не стали. Их попросили добраться до воздушной гавани и забрать багаж самостоятельно.

Материалы по теме:
«Санкции дают о себе знать» В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
«Санкции дают о себе знать»В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
26 января 2024
Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
Что нельзя брать в ручную кладь?Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024

В пресс-службе авиакомпании заявили, что отправлять в Ереван резервный борт нецелесообразно «ввиду наличия достаточного количества мест на рейсах сторонних авиакомпаний». Кроме того, в Red Wings подчеркнули, что в аэропорту Звартноц с пассажирами работает представитель перевозчика. Им предложат альтернативный вариант перелета или полный возврат средств.

В конце августа самолет другой российской авиакомпании, Utair, летевший в Азербайджан, вернулся в аэропорт вылета из-за поломки. В процессе набора высоты стравило давление кислорода в кабине экипажа.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме направили министру обороны письмо с пятью советами после трагедии с разведчиками

      В Уругвае высказались о возможном матче со сборной России по футболу

      В сети восхитились внешностью Киллиана Мерфи после набора веса

      Над российским регионом сбили украинскую ракету

      Вероятность выдачи Киеву проживающих за границей украинцев призывного возраста оценили

      «Где тела?» Вдова бойца Гудвина, в гибели которого разбирается Генштаб, вышла на связь. Она находится под охраной

      СБУ задержала подростков за поджог автомобилей ВСУ

      В Москве открылся второй Центр женского здоровья

      «Яндекс» продал свой сервис телемедицины

      Залившую зеленкой урну для голосования на президентских выборах россиянку освободили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше